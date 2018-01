Homem é preso tentando embarcar em voo para Brasília com droga

Tentando embarcar com droga em um voo com destino a Brasília, no Distrito Federal, um jovem de 21 anos, que não teve o nome revelado, foi preso pela Polícia Federal durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a PF, uma equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da instituição estava dando continuidade às fiscalizações quando realizou a prisão do jovem. Ele possuía 2 kg de droga, do tipo skunk, presos com fitas ao corpo. Segundo o preso, parte da droga era dele e outra seria entregue para outra pessoa ao desembarcar em Brasília. A pessoa que receberia os entorpecentes ainda não foi identificada pela PF.

O jovem já é conhecido pela polícia. Ele foi preso duas vezes, uma por tentativa de homicídio e outra por porte ilegal de arma.

