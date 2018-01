Polícia prende suposto assaltante com arma branca na Ponta Negra

Segundo a PM, o objeto era utilizado para cometer os roubos | Foto: Divulgação PM

Manaus - José Rodrigo Leão Marinho, de 24 anos, suspeito de realizar assalto no calçadão do Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, foi preso na noite desta terça-feira (16). Ele foi detido por uma equipe da Ciclopatrulha da Polícia Militar e uma faca foi apreendida com ele.

De acordo com a PM, por volta das 23h, José e uma mulher foram vistos em atitude suspeita. O casal foi abordado e, durante a revista, foi encontrada uma faca escondida na cintura do suspeito. Segundo a PM, o objeto era utilizado para cometer os roubos.

Leia também: Negócio do crime: patrão e funcionários são presos com 7 kg de maconha

O casal foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ainda segundo a PM, na delegacia uma vítima que havia sido assaltada na última segunda (15), reconheceu apenas José Rodrigo como autor do crime.



Após os procedimentos, a mulher foi liberada e José Rodrigo deve responder pelo crime de roubo. Ele permanece no DIP e deve ser encaminhado para audiência de custódia.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Homem é preso tentando embarcar em voo para Brasília com droga

Foragido do Compaj é recapturado na Manaus Moderna após denúncias

Quinteto sequestra Uber e utiliza falsos anúncios para atrair vítimas