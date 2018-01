Dupla é presa após troca de tiros com a Força Tática em Manaus

Manaus - Após um confronto com policiais militares da Força Tática, na noite desta terça-feira (16), Mathew Wawe Lima Verde Dias, de 20 anos, e Natanael Costa Melo,de 19 anos, foram presos. A ação aconteceu na rua Virgílio Neto, no conjunto Vale do Amanhecer, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática estava em patrulhamento de rotina na região, quando avistou a dupla em atitude suspeita, em uma motocicleta.

Eles fugiram da abordagem policial e, durante a perseguição, perderam o controle da moto e caíram em via pública.

Leia também: 'Assaltantes frios', diz delegado sobre quadrilha que assaltou Uber

Munições apreendidas com a dupla | Foto: Divulgação

Natanael sacou uma arma de fogo e atirou contra os policiais, a equipe revidou e atingiu a coxa esquerda do suspeito. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir na moto.

Mathew foi revistado pelos policiais e com ele foi encontrado um revólver Calibre 38 com seis munições, sendo três intactas e três pelotadas não percutidas (que falharam).

Horas depois, Natanael deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS), Platão Araújo, na Zona Leste da capital. Ele informou que foi baleado em um bar em Petrópolis, porém foi reconhecido pelo comparsa, por meio de uma foto.

A dupla foi encaminha para 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os suspeitos devem responder por disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Negócio do crime: patrão e funcionários são presos com 7 kg de maconha

Homem é preso tentando embarcar em voo para Brasília com droga

Polícia prende suposto assaltante com arma branca na Ponta Negra