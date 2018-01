Dupla armada invade autoescola e rende funcionários em Manaus

Manaus - Uma dupla surpreendeu funcionários da autoescola NB, localizada na avenida Constantino Nery, no Centro, na tarde desta quarta-feira (17), por volta das 13h. Conforme uma das atendentes do local, os suspeitos chegaram em uma motocicleta. Um dos homens desceu do veículo, rendeu as funcionárias com uma arma e anunciou o assalto. A funcionária não soube informar o valor levado pelos criminosos.

Leia também: 'Assaltantes frios', diz delegado sobre quadrilha que assaltou Uber

Ainda de acordo com a mulher, no momento em que os assaltantes entraram no local, não havia nenhum cliente para ser atendido, apenas demais colaboradores. Após anunciar o assalto, eles levaram dinheiro, celulares e capacetes que ficam expostos no local. A moça disse que, por pouco não foi vítima, pois quando ocorreu o assalto, ela estava chegando ao trabalho.

A funcionária explicou que esta não é a primeira vez que a autoescola é assaltada. "Essa já é a primeira ocorrência deste ano. Os ladrões preferem o horário da tarde, principalmente por volta das 13h, pois sabem que não há alunos no local e as funcionárias, geralmente estão sozinhas", explicou.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma equipe conseguiu prender a dupla responsável pelo assalto. A reportagem tentou contato com a 22ª Companha Interativa Comunitária (Cicom) para saber onde os presos serão apresentados, mas, até a publicação desta matéria, não teve respostas.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais

Negócio do crime: patrão e funcionários são presos com 7 kg de maconha

Homem é preso tentando embarcar em voo para Brasília com droga

Polícia prende suposto assaltante com arma branca na Ponta Negra