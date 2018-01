Supostos detentos fazem vídeo para denunciar comida com tapuru e rato

Manaus - O EM TEMPO teve acesso a um vídeo e uma foto que mostram marmitas com comidas cheias de tapuru e pedaços de rato, que supostamente foram entregues aosdetentos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Zona Leste de Manaus. "Nem cachorro come isso", disse a irmã de um detento que procurou a reportagem.

A irmã de um presidiário da unidade, que será identificada aqui apenas como "Roberta", disse que os presos recebem a alimentação sem a higienização adequada e é comum eles encontrarem corpos estranhos no meio do alimento. Ela ressaltou ainda que há risco de infecção por doenças, já que não existe isolamento entre detentos saudáveis e presos doentes com enfermidades contagiosas.

"Lá há presos doentes com tuberculose e eles não são isolados. Deixam os presos doentes misturados com os sadios", disse ela.



Assista o vídeo da comida supostamente feito dentro da UPP





No vídeo não é possível identificar se o fato realmente ocorreu dentro da UPP, nem quando ele foi registrado. Porém, s egundo "Roberta", as fotos e o vídeo com partes de ratos foram enviados pelo irmão dela, que é presidiário e cumpre pena na unidade citada, na última quinta-feira (11). Mesmo com o relato da fonte, não foi possível confirmar se as imagens são verdadeiras ou se houve algum tipo de má-fé com uma possível montagem de fatos. "Roberta" também não soube dizer como o irmão conseguiu o celular para fazer as "imagens".

Seap

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que disse, por meio de nota, que fiscaliza diariamente o fornecimento da alimentação dada aos presos. A pasta foi enfática e afirmou que não houve nenhum registro semelhante recentemente nas unidades.

A Seap ainda informou que não é possível identificar pelas imagens que a marmita de comida, em questão, é da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Além disso, o órgão informou que os familiares podem registrar qualquer tipo de queixa, por meio da ouvidoria da secretaria, pelo número (92) 3215-2563 / 0800 092 2567, ou por e-mail: ouvidoriapenitenciaria@seap.am.gov.br.

Sobre a denúncia de risco de contágio, já que detentos com tuberculose permanecem juntos aos demais detentos, o órgão não se pronunciou até a publicação desta matéria.

Edição: Bruna Souza

