Trio é apreendido por assalto a ônibus na Zona Norte de Manaus

Manaus - Três adolescentes foram apreendidos, na noite desta quarta-feira (17), depois de realizarem um assalto em um ônibus da linha 355, na rua Êxodo, no Rio Piorini, Zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, o assalto aconteceu por volta das 19h40, os jovens foram presos ainda nas proximidades do coletivo.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o motorista relatou que os três jovens subiram no ônibus em uma parada próximo de um shopping, também na Zona Norte da capital. Algumas paradas depois eles anunciaram o assalto com uma arma caseira.

Ainda conforme a PM, dentro do coletivo estavam cinco passageiros além do motorista e cobrador, que não souberam informar a quantia em dinheiro exata levada pelos adolescentes. Os objetos furtados foram recuperados e devolvido às vítimas.

