Criança de 5 anos é baleada na cabeça em Manaus

Manaus - Uma criança de cinco anos, ainda não identificada, foi alvejada com um tiro na cabeça, na tarde desta quinta-feira (18), por volta das 13h, na Comunidade da Sharp, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus. Segundo informações da polícia, a vítima foi levada para o Pronto-Socorro da Criança - Joãozinho.

De acordo com a polícia, a vítima foi alvejada com um tiro de raspão na cabeça. Ao chegar no local, policiais militares da 25ª Cicom foram informados por familiares da vítima que o socorro já havia sido prestado à criança .

Ainda segundo a polícia, os responsáveis pela criança informaram que ela estava brincando na parte interna da casa, quando foi atingida pelo tiro. Ainda não se sabe quem é o autor do disparo.

O local é conhecido como área vermelha em Manaus e já foi palco de intensas disputas por tráfico de drogas. Segundo informações, vizinhos da vítima têm envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O estado de saúde da criança ainda é desconhecido e o Samu informou que não fez o atendimento emergencial da vítima.

Um suspeito foi detido pela Polícia Militar nas proximidades do local, onde ocorreu o fato. O caso foi conduzido para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança ao Adolescente (DEPCA).

