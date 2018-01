Rocam prende casal que traficava em posto em frente à Arena

Manaus - Jhonatas Willhamis Lopes Diniz e Magda Rodrigues Martins, ambos de 23 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. O casal foi detido na noite de quinta-feira (18), com quase dois quilos drogas entre maconha do tipo "skunk" e cocaína. A droga estava na casa dos suspeitos, no bairro Compensa, Zona Oeste e em ponto onde eles revendiam os entorpecentes na avenida Constantino Nery, bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 21h, uma equipe da Rocam recebeu uma denúncia anonima informando que havia um casal, em uma motocicleta, comercializando entorpecentes nas proximidades de um posto de gasolina, localizado entre as avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira.

Os policiais foram ao local e encontraram o casal. Durante a revista a equipe policial encontrou com o Jhonatas cerca de um quilo de maconha do tipo "skunk" e aproximadamente 350 gramas de cocaína. O suspeito informou à polícia que na casa onde moravam havia mais drogas.

A equipe da Rocam foi até a casa, localizada na rua 15 de dezembro, bairro Compensa. No local encontrou mais 139 trouxinhas do mesmo produto entorpecente e duas balanças de precisão.

Jhonatas e Magda devem responder por tráfico de drogas. Os suspeitos foram encaminhados ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Lívia Nadjanara

