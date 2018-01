Pistoleiro do 'Bonde do Trem Bala' é preso em Manaus

Manaus - Integrante do bonde "Trem Bala", comandado pelo narcotraficante João Pinto Carioca, o "João Branco", e suspeito de praticar nove homicídios em Manaus, o pistoleiro Danrley Erik dos Santos Souza, de 20 anos, conhecido como "Dan Dan", foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (15) e apresentado na manhã desta sexta-feira (19).

Danrley foi preso na comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. O mandado de prisão em nome de Danrley é pela participação do homicídio de Francisco Júlio Gomes dos Santos, ocorrido no dia 18 de outubro de 2016, no São José, Zona Leste.

Durante a prisão, foi encontrada com "Dan Dan" a quantia de R$ 1 mil. Durante o depoimento, Danrley confessou a autoria de dois homicídios. Entretanto, durante as investigações foi constatada a participação do homem em mais sete mortes.

De acordo com o delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o bando "Trem Bala", o qual Danrley é associado, e comandado pelo narcotraficante João Pinto Carioca, o "João Branco", que está preso em um presídio federal.

Ainda segundo o delegado, Danrley é ex-soldado do exército ele foi expulso após ser preso no início de 2017 com drogas e com uma arma da Polícia Militar de Roraima.

Além de Danrley, outros seis criminosos fazem parte do bando. Desses, cinco já foram presos. Conforme o delegado, as diligências irão continuar com o intuito de prender o último integrante da quadrilha, identificado como Magdiel Barreto Valente, conhecido como "Magnata".

"Danrley era um dos principais pistoleiros e uma peça importante dentro dessa organização criminosa. Além de traficarem, eles tinham objetivos específicos de cometer execuções, todas elas comandados pelo Magdiel, que recebia ordens direta do João Branco. Inclusive o Magdiel fez a escolta da mulher do João Branco quando ela foi visitá-lo no presídio federal", contou o delegado.

Danrley foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos na delegacia. "Dan Dan" será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da justiça.

