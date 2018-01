Polícia acredita que pistoleiro desviou armas das Forças Armadas

A Policia Civil acredita que o pistoleiro Danrley Erik dos Santos Souza, de 20 anos, que é ex-soldado do exército, pode ter desviado munições e armamento das Forças Armadas, para cometer crimes em Manaus, quando prestou serviço obrigatório no Exército.

De acordo com o delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), apesar de ter ficado pouco tempo no serviço militar obrigatório do Exército, Danrley adquiriu técnicas tanto de utilização de armamento como de manutenção de armas.

Danrley foi expulso do Exército após ser preso no início de 2017 com drogas e com uma arma da Polícia Militar de Roraima.

Leia também: Rocam prende casal que traficava em posto em frente à Arena



“Ele era uma peça chave na organização criminosa além de executar e dá apoio, ele tinha essa função de cuidar do amamento. Essas informações serão repassadas para as Forças Armadas, no caso para a inteligência do Exército para que investigue os outros crimes. Estamos ciente que esses criminosos estão utilizando armamentos exclusivos das forças armadas. Então, não descartamos a hipótese que ele tenha desviado munições ou outras coisas do Exército”, enfatizou o delegado.

O bando era comandado pelo narcotraficante "João Branco". | Foto: Marcely Gomes

Danrley fazia parte do bonde do “Trem Bala”, que segundo a polícia, é comandado pelo narcotraficante “João Branco”, que está preso em uma unidade federal.

“O João Branco era o cabeça. Ele passava todas as ordens para o Magdiel Barreto Valente, conhecido como "Magnata", que ainda está foragido. O Magdiel repassava as ordens para o restante da quadrilha. Então, a pessoa ligada diretamente com o ‘João Branco’ é o Magdiel mesmo. Além desses criminosos que estão organograma ainda tem outros três que estão sendo investigados, não colocamos as fotos deles pela questão da investigação”, explicou Juan Valério.

Magdiel Barreto Valente, conhecido como "Magnata" está foragido. | Foto: Marcely Gomes

Prisão

Danrley foi preso na última segunda-feira (15), na comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. O mandado de prisão em nome de Danrley é pela participação do homicídio de Francisco Júlio Gomes dos Santos, ocorrido no dia 18 de outubro de 2016, no São José, Zona Leste.

Danrley foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos na delegacia. "Dan Dan" será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais

Usuário de drogas é baleado em suposto acerto de contas no São José

Suspeito de atirar na cabeça de criança de 5 anos é preso em Manaus

Vídeo: após perseguição policial, ex-sargento da FAB é preso com droga