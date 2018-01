Foragido há 2 anos do Compaj, assaltante é preso em borracharia

Orlean cumpria pena por roubo no semiaberto, mas estava foragido desde 2016 | Foto: Divulgação





Orlean Gonçalves de Oliveira, 21, foragido desde 2016 do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi recapturado pela polícia nesta sexta-feira (19). Ele cumpria pena, em regime semiaberto, por roubo majorado.

Ele foi preso em cumprimento de mandado de prisão por policiais da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), sob a coordenação do delegado Samir Freire, por volta das 11h, em uma borracharia situada na rua Brasil, bairro São Jorge, zona oeste da capital.

Conforme Freire, a ordem judicial em nome de Orlean foi expedida no dia 27 de abril de 2017, pelo juiz Luís Carlos Honório de Valois Coelho, da Vara de Execuções Penais (VEP) da Comarca de Manaus.

“As investigações para localizar e recapturar Orlean começaram há 15 dias, após nossa equipe de investigação receber delação, feita ao número (92) 99962 –2406, o disque-denúncia da DECP. O infrator deixou de comparecer ao Compaj desde 2016, por isso passou a ser considerado foragido da Justiça”, explicou Freire.

O titular da DECP ressaltou que, com a proximidade do Carnaval, a equipe da Polinter está intensificando os trabalhos relacionados ao cumprimento de mandados de delitos de maior gravidade, a fim de contribuir com a segurança da população. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Orlean será reconduzido ao Compaj, para que termine de cumprir pena.

