Em 2017, 190 pessoas foram presas em fiscalizações em ônibus de Manaus

Manaus - Em 2017, a Polícia Militar (PMAM) efetuou 190 prisões, em flagrante, durante as operações Catraca e Rota Segura, dedicadas, exclusivamente, a fiscalização dos ônibus de transporte coletivo e também aos que fazem transporte para o Polo Industrial de Manaus (PIM). No mesmo período, 235.134 mil pessoas foram abordadas durante essas ações, além de 30 armas de fogo e 11 armas brancas apreendidas nas mais de 150 operações policiais dedicadas aos ônibus.

Entre janeiro e dezembro do ano passado, 14.676 veículos foram fiscalizados por barreiras fixas e móveis, além de 1.455 pessoas presas por roubos aos ônibus. Os dados refletem a estratégia do sistema integrado de segurança que também tem como foco o policiamento ostensivo realizado em demandas específicas.

Conforme a polícia, as operações passaram a atuar com barreiras fixas e monitoramento dos veículos com abordagens surpresa, com blitze móveis que ocorrem em todas as zonas da capital.

O trabalho da Operação Catraca envolve as Companhias Interativas Comunitárias de cada bairro e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), que atualmente está 90% dedicado ao assunto, ciclopatrulhando os ônibus e fazendo abordagens preventivas.



A nova medida tornou a Operação Catraca mais dinâmica, segundo o Comandante-Geral da PM. O efetivo policial monitora os veículos dentro do mapa criminal de assaltos identificado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).





