Caso Belota completa 5 anos com acusados ainda presos: relembre crime

Ao completar 5 anos neste domingo (21), o "Caso Belota”, que teve grande repercussão em Manaus e chocou a sociedade devido a frieza e crueldade pela forma como as vítimas foram assassinadas, ainda é lembrado pelos manauenses. Os três autores do crime e condenados pela Justiça do Amazonas continuam presos no Centro de Detenção Provisória Masculino II, localizado no quilômetro 8 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), no mesmo presídio onde o ex-governador José Melo encontra-se preso.



Na época, a empregada doméstica da família encontrou os corpos de Maria Gracilene Roberto Belota, Gabriela Belota e o cachorro da família, da raça Yorkshire, que estava pendurado próximo da cama de uma das vítimas, dentro de um apartamento no condomínio Parque Solimões, no bairro da Raiz.

Jimmy mandou matar o pai, ao seu lado na imagem, a tia e a prima por causa da herança | Foto: Reprodução





A princípio, a polícia disse a impressa que o crime tinha características de latrocínio. Porém, a dedução foi descartada após a Polícia Militar (PM) encontrar, no mesmo dia, o corpo de Roberval Roberto de Brito, no bairro São Raimundo, Zona Centro-Oeste da Capital.

Investigação



O delegado Divanilson Cavalcanti, que era titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS), presidiu as investigações em torno do caso. Após constatarem que os três corpos encontrados naquele dia eram da mesma família e foram assassinados da mesma forma, os investigadores levantaram a possibilidade do assassino ser uma pessoa que convivia com as vítimas. Essa possibilidade foi confirmada no mesmo dia do encontro dos corpos.

Jimmy foi o mandante dos assassinatos do pai, da tia e da prima por causa da herança | Foto: Ione Moreno





Um dia após o crime, a polícia intimou o publicitário Jimmy Robert de Queiroz Brito, de 38 anos, que era filho de Roberval, sobrinho de Maria Gracilene e primo de Gabriela Belota. Além do publicitário, o delegado ouviu também Rodrigo de Moraes Alves, de 23 anos, e Ruan Pablo Bruno Cláudio Magalhães, 24 anos.

Durante a oitiva, Rodrigo e Juan confessaram o triplo homicídio e ainda apontaram Jimmy Robert como mentor do crime, que inicialmente negou tudo. Na época, a polícia disse que o principal motivo do crime era uma briga por herança. Os assassinatos foram planejados três semanas antes da execução. Um dia após o primeiro depoimento, o publicitário confessou ser o mandante do caso que entrou para a lista dos crimes cruéis praticados em Manaus.

Gabriela Belota foi estuprada por Rodrigo e a mãe dela, Maria Gracilene, morta na sala | Foto: Reprodução

Jimmy alegou que matou o pai por conta de uma antiga mágoa e também pela herança de aproximadamente R$ 200 mil. A tia e prima foram assassinadas porque as duas tinham parte no patrimônio. O publicitário pretendia receber e dividir o dinheiro com dupla, que o ajudou na execução do assassinato.

Sentença

Durante o julgamento do trio, que ocorreu no dia 22 de novembro de 2013, a primeira sentença, pronunciada pela Juíza Telma de Oliveira, foi de Jimmy Robert. Ele foi condenado a 100 anos de reclusão, sendo 30 anos pelas mortes de Gabriela e Maria Gracilene, por terem sido mortas asfixiadas, e 36 anos pela morte do pai dele, Roberval. Além disso, ele foi condenado a mais quatro anos por furto qualificado.

Até o cachorro de Gabriela Belota foi morto enforcado pelos acusados | Foto: Reprodução





Rodrigo Alves foi condenado a 94 anos e oito meses de prisão. Sendo 29 anos pelos homicídios contra Gabriela e Gracilene; 24 anos pela morte de Roberval; 10 anos de reclusão pelo estupro cometido contra Gabriela; quatro anos por furto qualificado e oito meses de reclusão por maus-tratos contra o cachorro Rick, morto por ele.

Ruan Pablo foi condenado a 90 anos de privação de liberdade. Ele recebeu pena de 29 anos por cada um dos homicídios cometidos, e mais três anos de reclusão por conta do furto qualificado.

Rodrigo ainda chegou a fugir da cadeia em 2013, durante rebelião. Ele foi recapturado no mesmo dia | Foto: Divulgação/PM





5 anos depois...

Na ocasião das prisões, os três presos foram ameaçados no presídio por detentos que prometiam matá-los. Eles ficaram isolados por um bom tempo, mas depois foram colocados com os demais presos. Rodrigo chegou a fugir em 2013 durante uma rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), onde ficou preso durante um período. Ele foi recapturado no mesmo dia no bairro Santa Etelvina.

Segundo fontes próximas do publicitário, Jimmy teme represálias até hoje. Ele já passou por alguns motins na cadeia. Durante todo esse período, o mandante do crime nunca deu entrevista sobre o caso.

Jimmy e Rodrigo mantinham um envolvimento amoroso na ocasião do crime | Foto: Reprodução





A reportagem solicitou dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), sobre o dia-a-dia dos presos e se eles ainda recebem ameaças de internos. Porém, a assessoria se limitou a dizer que Jimmy, Rodrigo e Ruan Pablo estão no Centro de Detenção Provisória Masculino II (CDPM II) e a rotina deles é normal, igual dos demais presos do sistema prisional do Amazonas.

