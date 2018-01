Homem é encontrado morto acorrentado no Novo Aleixo

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (20), no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Com os pés e o pescoço acorrentados, a vítima foi alvejada com cinco tiros de pistola calibre 40.

De acordo com testemunhas, o homem foi encontrado por moradores nas escadas localizadas entre as ruas 40 e 44. A vítima trajava apenas uma bermuda branca.

Leia também: Caso Belota completa 5 anos com acusados ainda presos: relembre crime



O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia de homicídios e Sequestros (Dehs) deve investigar o caso. Até a publicação desta matéria, a vítima não havia sido identificada.



Outro Caso

No município de Envira, localizado a 1.208 km de Manaus, um jovem de apenas 18 anos foi encontrado morto na madrugada deste sábado (20). Paulo Rodrigues da Silva foi atingido por 15 facadas enquanto dormia na calçada, supostamente embriagado. O caso ocorreu na rua João Conrado, bairro Nova Esperança.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Quase 500 quilos da 'supermaconha' e fuzil são apreendidos em Tefé

'Piratas do rio Solimões' são presos em Manacapuru

Já viu esse homem? Ajude a polícia a encontrá-lo