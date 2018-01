Suposto fugitivo do Compaj é executado com facada no pescoço em Manaus

Manaus - Apontado pela polícia como detento do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Sérgio Costa Neto, de 28 anos, foi assassinado por volta das 12h deste sábado (20). O crime ocorreu na rua Estrela, localizada na comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, Zona Leste. Segundo informações da polícia, o detento foi morto após levar uma facada no pescoço. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

A PM ainda afirma que, durante a ocorrência, populares informaram que o jovem era usuário de drogas. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), para saber detalhes da suposta detenção de Sérgio, mas afirmou não ter nenhuma informação sobre o caso.

A DEHS segue investigando o caso para identificar a motivação do crime. | Foto: Divulgação

O Instituto Médico Legal (IML), chegou ao local por volta das 13h e realizou os primeiros procedimentos de perícia e confirmação das causas da morte. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), também estiveram no local e já iniciaram as investigações para identificar a autoria e a motivação do crime. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso.





