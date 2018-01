Em vídeo, mulher de servidor da Semsa morto a facadas pede justiça

Manaus - Um servidor da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Raimundo Nonato Pereira de Souza, de 51 anos, foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) por volta das 6h deste sábado (20). A vítima estava na comunidade Novo Reino, Zona Leste de Manaus, quando voltava para casa depois de visitar familiares. Conforme a família, o homem foi abordado por um suspeito que apontou um revólver para ele e pretendia roubar R$ 300 e sua motocicleta.

Ainda de acordo com a família, Raimundo teria reagido ao perceber que a arma seria de brinquedo. No entanto, em seguida, um comparsa do criminoso se aproximou e desferiu duas facadas em Raimundo, sendo uma na cabeça e outra no ombro. A dupla fugiu sem levar a motocicleta.

O servidor foi levado ainda com vida ao pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu e morreu.

A viúva da vítima, Maria Auxiliadora Machado dos Santos, de 55 anos, lamentou a perda. “Quero que a polícia me ajude a encontrar os suspeitos. Eles já tinham o dinheiro nas mãos, então por que esfaquear meu marido? Só quero justiça”, disse à equipe do Em Tempo. Ela também informou que a moto já havia sido roubada antes, mas foi recuperada.

De acordo com Maria, Raimundo era uma pessoa alegre e que ajudava a todos. Ele deixa seis filhos, entre eles um menino de 5 anos de idade. “Como vou viver agora? Uma hora dessas eu deveria estar tomando café com ele e com nosso filho mais novo ou brincando com o nosso neto, para quem todo dia levava comida”, relatou emocionada.

A Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (Derfd) deve investigar o caso. O velório dele deve acontecer na residência da família, localizada no bairro Nova Floresta, Zona Leste.





