Cadeirante suspeito de roubo é preso em casa com arma e moto roubada

Manaus - Policiais do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro São José 2, Zona Leste, prenderam, em flagrante, por volta das 14h deste sábado (20), o cadeirante Antônio Augusto Silva Castro, de 28 anos. Com o suspeito, foram apreendidos ainda uma motocicleta roubada modelo CG 125IFAN da marca Honda e um revólver Taurus de calibre 38, com duas munições.

De acordo com informações dos policiais que realização o flagrante, o cadeirante foi preso em casa. No momento da prisão, ele alegou que a moto encontrada em sua residência, estava sob os cuidados de um amigo que teria emprestado o veículo de uma terceira pessoa. Quanto ao revólver, Antônio confirmou ser proprietário, e que fazia uso de porte de arma para se proteger, pois, já havia sofrido uma tentativa de homicídio, motivo este que o fez levar um tiro na perna e ficar paraplégico.

Investigadores da delegacia também informaram que ele teria duas passagens por assalto. Na delegacia, a motocicleta foi devolvida para o real proprietário. "Acredito que ele tenha um irmão que deve ter me assaltado, pois ele parece muito com o suspeito que me abordou", disse a vítima que preferiu não ter o nome informado.

Segundo o delegado plantonista Kleber Lemos, o suspeito deve passar por uma audiência de custódia até a tarde deste domingo (21), no Fórum Henoch Reis, localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade.





