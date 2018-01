SSP reforça a segurança na região comercial do Fuxico, em Manaus

Manaus - Nesta segunda-feira (22), o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, irá lançar um projeto de reforço de policiamento na região comercial do Fuxico, na esquina entre as avenidas Brigadeiro Hilário Gurjão e Autaz Mirim, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A região receberá uma unidade móvel de monitoramento, reforço das polícias Civil e Militar e a instalação de uma base fixa da Secretaria Executivo Adjunta de Operações (Seaop).

A ação dá continuidade ao projeto de organizar as regiões comerciais da capital de forma a gerar mais segurança à população. A Zona Leste é a segunda a ser alcançada pela proposta que começou com o projeto Manaus Moderna, lançado em janeiro no centro de Manaus.

Ao todo, a partir de ações na Manaus Moderna, mais de 300 carregadores de mercadorias e guardadores de carro foram cadastrados e passaram a trabalhar com colete e identificação funcional para evitar crimes.





