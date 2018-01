Ladrão Aladim: homem rouba lâmpada no Educandos e é flagrado em vídeo

Homem sobe num veículo para alcançar a lâmpada. | Autor: Divulgação

Manaus - Um vídeo que começou a circular nas redes sociais neste domingo (21) mostra um crime um tanto peculiar. Nas imagens, um homem é flagrado furtando uma lâmpada de uma residência localizada no bairro do Educandos, Zona Sul de Manaus. Ainda nas redes sociais, o suspeito recebeu o apelido de "Aladim", personagem fictício do conto de origem árabe conhecido como Aladim e a Lâmpada Maravilhosa.

Trajando uma camisa pólo listrada e uma bermuda jeans, o homem é visto carregando uma caixa, possivelmente, utilizada como apoio para alcançar residências com o teto mais alto. No vídeo, ele sobe em um veículo estacionado em frente à residência para retirar a lâmpada. Após desenroscá-la, ele desce e foge tranquilamente a pé.

Nas redes sociais, não é muito difícil encontrar relatos de vítimas de furtos similares. O programador Felipe Carvalho conta que teve a lâmpada de sua residência furtada duas vezes quando morava no bairro do Coroado, na Zona Leste. "Não desconfiamos, até que pela manhã, percebemos diversas marcas de chinelo na parede", conta ele.

Leia também: Cadeirante suspeito de roubo é preso em casa com arma e moto roubada

Até a publicação desta matéria, não foi estabelecido contato com a 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança da área, para saber se o suspeito foi localizado, ou se as vítimas registraram a ocorrência no 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Furto de fiação

Jucelino Érico dos Santos, de 24 anos, foi preso na tarde deste domingo (21) ao furtar fios elétricos da extinta casa noturna Lappa Bar, localizada na rua Rio Mar, Vieiralves, Zona Centro-Sul. Ele foi preso após denúncias de empresários da área comercial do conjunto.

Trata-se da segunda prisão, em menos de 24 horas, realizada pela 22ª Cicom relacionada a este tipo de crime. Ainda no sábado (20), Valdeci Pereira de Souza, de 63 anos, também foi preso enquanto furtava fiações particulares da rede elétrica no conjunto Vieiralves.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Confira a lista completa dos 92 foragidos do presídio de Roraima



Ex-presidiário é perseguido e morto na Cidade de Deus em Manaus

Veja vídeo: Em SP, polícia desbanca tráfico de drogas na Cracolândia