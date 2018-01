Usuário de drogas desde os 9 anos, homem é morto com 4 tiros em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Marcelo de Souza Aguiar, de 30 anos, foi morto com quatro tiros que atingiram o braço esquerdo e a barriga, na madrugada deste domingo (21). O crime ocorreu em frente à casa onde a vítima morava, na rua Eurípedes, bairro Monte das Oliveira, Zona Norte de Manaus. Conforme familiares da vítima, o homem era usuário de drogas desde os 9 anos.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Marcelo, que era motorista de máquinas pesadas, estava consumindo bebidas alcoólicas na frente da casa, com outras pessoas, quando foi surpreendida por um suspeito, ainda não identificado, que efetuou os disparos.

A vítima ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhando ao pronto-socorro Platão Araújo, localizado na Zona Leste, onde passou por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo familiares, Marcelo era usuário de drogas desde os 9 anos, no entanto desconhecem a existência de alguma desavença. Conforme a polícia, as investigações se darão em torno do envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.





