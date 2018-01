Criança baleada na cabeça pelo tio em Manaus está estável

Manaus - A criança que foi baleada com um tiro na cabeça na última quinta-feira (18) está com o estado de saúde estável. O menino, de 5 anos, já respira sem ajuda de aparelhos, mas continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro da Criança da Zona Leste (Joãozinho), localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado.

Leia também: Ladrão Aladim: homem rouba lâmpada no Educandos e é flagrado em vídeo

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), a criança deve realizar uma tomografia do crânio ainda neste domingo (21).

Relembre o caso

O menino foi atingido com um tiro de raspão na cabeça na comunidade da Sharp, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus. A polícia foi informada pelos familiares de que a criança estaria brincando no interior da residência quando foi atingida pelo tiro.

Na tarde do mesmo dia, o tio Josimar Lima, de 27 anos, foi preso apontado como suspeito de ter efetuado o disparo. O suspeito é portador da Síndrome de Down e teria disparado a arma, acidentalmente, ao manuseá-la. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que investiga o caso.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Caso Belota completa 5 anos: relembre crime que chocou Manaus

Usuário de drogas desde os 9 anos, homem é morto com 4 tiros em Manaus

SSP reforça a segurança na região comercial do Fuxico, em Manaus