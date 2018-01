Se sentindo traída, mulher agride suposta amante do marido em Manaus

Manaus -Uma manicure de 37 anos, que não quis ter o nome divulgado, passou por exame de corpo de delito na manhã deste domingo (21), após ter sido agredida por uma mulher, conhecida apenas como "Marta". O fato aconteceu no sábado (20), na avenida Rio Negro, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a vítima, a suposta agressora teria arremessado uma pedra em sua cabeça enquanto ela comprava verduras, na avenida Rio Negro. Com a pancada, a manicure teria desmaiado e deslocado o braço direito com o tombo. Com várias escoriações, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio.

Ela contou que a mulher suspeita de cometer as agressões acreditava que ela estaria tendo um caso extraconjugal com o marido. De acordo com a vítima, ela teria tido uma relacionamento no passado, mas ao saber que o homem era casado, acabou com tudo.

O caso foi registrado no 9º distrito de Polícia (DIP) onde será investigado.

Violência doméstica

Informações da Secretaria de Segurança Publica do Amazonas (SSP-AM) dão conta que mais de 6.125 casos de crime de violência doméstica foram registrados em 2017. O Valor representar 15% maior que o registrado em 2016, com 5304.





Edição: Luis Henrique Oliveira





