Suspeito de assalto fratura a perna ao tentar fugir da PM em Manaus

Manaus - Durante uma perseguição policial, Adriano da Silva e Silva, de 21 anos, ficou gravemente ferido após cair da garupa de uma motocicleta roubada. Ele teve uma fratura exposta na perna direita. O comparsa dele, Márcio Alves da Silva, também de 21 anos, foi preso. O caso ocorreu na noite do domingo (21), na rua Sapopema, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla roubou uma moto, modelo Honda CG-125, de cor vermelha e placa JXS 4241. Depois, os suspeitos ainda assaltaram clientes de uma pizzaria.

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) avistaram os suspeitos fugindo em alta velocidade. "A dupla chegou a atirar contra a equipe. Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da moto e colidiram em um carro, no cruzamento das ruas 14 e 15, no São José 3", disse uma fonte policial.

Os suspeitos foram revistados e com eles foi encontrado uma pistola, do tipo Beretta, calibre 9mm. A arma estava com a numeração raspada e com duas munições intactas.

Adriano foi levado pelos policiais aopronto-socorro João Lúcio e até o início da manhã desta segunda (22) ele permanecia internado na unidade de saúde, escoltado por uma equipe da PM. Márcio foi encaminhado para 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Perseguição

Na última semana, o Em Tempo flagrou, com exclusividade, o ex-sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) Orleam Martins da Silva e Silva, de 29 anos, sendo preso após uma perseguição cinematográfica na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi detido por suspeita de atuar no tráfico de drogas.





