Adolescente escapa da morte após ser sequestrada e torturada em Manaus

Manaus - "Foi um livramento de Deus", relatou a mãe de uma adolescente de 14 anos, que foi sequestrada, esfaqueada e agredida no último domingo (21). Segunda a família, a menina foi levada por dois homens e uma mulher, na rua Irmã Elizabeth Bayma, a poucos metros da casa onde mora, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

A mãe da vítima, uma autônoma de 45 anos, que por medo não quis se identificar, contou que os suspeitos estavam em um uma picape modelo S10, de cor branca e placa não informada. "Por volta das 16h, minha filha saiu para ir na casa de uma amiga, que fica em uma invasão. Ela foi abordada no caminho. Os vizinhos viram e depois me avisaram", disse a mãe.

Os familiares da adolescente informaram que a mulher que participou do sequestro, era uma conhecida da vítima que procurava pela menina há uma semana. "Antes de levarem minha filha, a mulher foi casa de outro familiar e perguntou por ela, mas ela já havia saído, foi quando eles a encontraram na rua e levaram", relatou a mãe.

Leia também: Suspeito de assalto fratura a perna ao tentar fugir da PM em Manaus



A vítima foi encontrada pela família cinco horas depois, em uma casa no bairro Colônia Antonio Aleixo, na Zona Leste da capital. A menina estava com hematomas na cabeça e uma perfuração no braço esquerdo. Às 21h, ela foi levada para o pronto-socorro Platão Araújo, após os procedimentos médicos a vítima relatou aos familiares que havia sofrido.

"Ela disse que a levaram para uma área de mata, sufocaram, agrediram com socos e chutes, e deram várias estocadas de faca na barriga dela. Mas graça a Deus não perfuraram, pois ela se defendeu com os braços. Depois ela contou que os suspeitos fugiram após ela gritar. Ela conseguiu andar até a casa de uma mulher e pediu ajuda. A senhora nos ligou e resgatamos ela", disse a mãe da adolescente.

A suspeita da família é que o crime tenha sido motivado devido há algum relacionamento da adolescente. "Ela não é usuária de drogas e nem tem envolvimento com o tráfico. Suspeitamos que isso tenha acontecido devido há algum namoro ou algo do tipo", disse um familiar.

Por medo de represália os familiares não registraram Boletim de Ocorrência na delegacia. A adolescente não corre risco de vida. "Por precaução ela foi morar na casa de outro familiar", concluiu a mãe.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais

Se sentindo traída, mulher agride suposta amante do marido em Manaus

Usuário de drogas desde os 9 anos, homem é morto com 4 tiros em Manaus

Ladrão Aladim: homem rouba lâmpada no Educandos e é flagrado em vídeo