Motorista da Uber é feito refém de bandidos durante roubo em Manaus

Manaus - Vitor Hugo Pontes de Sousa, de 20 anos e Gabriel Simeão Soares de Andrade, de 18, foram presos por policiais da Força Tática da Polícia Militar, após cometerem roubos, na noite do domingo (21). Um adolescente de 17 anos também foi apreendido durante a ação.



De acordo com informações, os policiais foram abordados por um cidadão em uma motocicleta, que informou que três suspeitos estavam em um veículo modelo Hyundai HB20S, de cor branca, placa PHA 0943, roubando clientes da Pizzaria Du Bart, no bairro Jesus Me Deu, Zona Leste.

Prontamente a equipe repassou as informações para outras viaturas. No momento em que os policiais identificaram o veículo, foi feita a tentativa de parada do mesmo.

Após perseguição policial, eles foram interceptados na rua Comandante Paulo Lasmar, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste.

Na delegacia, o motorista do aplicativo informou à polícia que havia pego os três clientes no bairro Parque das Nações com destino ao bairro Jesus Me Deu. No meio do trajeto, um deles teria sacado a arma de fogo e anunciado o assalto.



Depois de roubar a quantia de R$ 96 do condutor, os suspeitos teriam obrigado o motorista a dirigir para eles. Dentro do veículo foram encontrados cinco aparelhos celulares, três carteiras e um relógio.

Diante dos fatos, o trio suspeito foi conduzido e apresentado no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde outras vítimas os reconheceram como autores dos roubos. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).





