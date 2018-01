Irmãos cearenses presos 12 vezes aplicavam golpes em idosos de Manaus

Manaus - Os irmãos cearenses Fabrício e Fábio Leite de Sousa, de 31 e 35 anos, respectivamente, foram presos no último domingo (21). A dupla foi autuada, em flagrante, por furto qualificado mediante a fraude. Segundo a Polícia Civil (PC), eles abordavam idosos em agências e trocavam os cartões bancários das vítimas.

"Quando as vítimas saíam das agências, os suspeitos se passavam por funcionários do banco e apresentavam falsos registros para as vítimas atualizarem as contas. Nesse momento eles coletavam os dados das vítimas e trocavam os cartões delas por de outras pessoas", explicou o titular da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (Derfd), Adriano Félix.

Leia também: Adolescente escapa da morte após ser sequestrada e torturada em Manaus

Félix informou que os irmãos estavam sendo investigado há 17 dias. O delegado, ainda, explicou que dupla chegou em Manaus no dia 4 de janeiro, e fez, ao menos, seis vítimas, nesse período.

Delegado falou sobre o caso em uma coletiva de imprensa. | Foto: Janailton Falcão

O ultimo golpe aplicado pelos suspeitos aconteceu na manhã do domingo, dentro de um banco, localizado na avenida Carlota Joaquina, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. A dupla furtou o cartão bancário de um idoso de 72 anos e depois sacou a quantia de R$ 1.050. "Eles são especialistas, já foram presos 12 vezes, inclusive pela Polícia Federal (PF). Agiam em todas as regiões do país", completou o delegado.

Após o furto a dupla foi presa nos bairros Cidade de Deus e Monte Sião, na Zona Norte. Com eles foram encontrados 30 cartões de crédito e a quantia furtada do idoso.

Os irmãos estão à disposição da Justiça e na tarde desta segunda (22) serão encaminhados para audiência de custódia.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais

Suspeito de assalto fratura a perna ao tentar fugir da PM em Manaus

Ex-presidente da Câmara de Parintins é executado a tiros

Usuário de drogas desde os 9 anos, homem é morto com 4 tiros em Manaus