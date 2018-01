Homem é baleado por ex-marido da atual esposa no Educandos

Manaus - Matheus de Lima, de 24 anos, foi atingido com um tiro na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. A vítima sobreviveu e relatou que foi baleado pelo ex-marido da esposa.



Segundo relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), por volta de 0h30, o homem alegou que o autor do disparo veio em sua direção na avenida Presidente Kennedy, no bairro Educandos, e depois fugiu em um táxi de modelo e placa não identificados.

Matheus foi baleado no ombro e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foi encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto e ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dele.

A 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, informou que o caso será investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil do Amazonas.

Edição: Lívia Nadjanara

