Adolescente é apreendido com arma de brinquedo e drogas em Manaus

Manaus - Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido - na tarde desta segunda-feira (22) - após policiais da Força Tática receberem uma denúncia anônima sobre a comercialização intensa de drogas no beco Paraíso, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, uma viatura foi à viela e constatar a veracidade da informação. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um homem na entrada do beco com uma arma na cintura. Ao avistar os PM´s, o suspeito tentou fugir entrado em uma casa.

Os policiais conseguiram encontrar o jovem que tentou se esconder. Durante o interrogatório, o suspeito afirmou que realizava a comercialização de drogas no local, porém era menor. Com o suspeito a polícia encontrou 138 trouxinhas de oxi, duas porções de maconha e um simulacro de pistola. Após os procedimentos, o menor foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

