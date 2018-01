Vídeo de mulher tendo o cabelo raspado gera debate sobre crime virtual

Manaus - Ver pessoas com os braços para o alto tentando encontrar o melhor ângulo, com o objetivo de filmar um fato chocante ou humilhante, é mais comum do que imaginávamos há alguns anos. O uso do celular ganhou um poder com proporções inimagináveis, seja para o bem ou para o mal. Inclusive, ele tem sido utilizado como recurso para atingir e prejudicar a vida de terceiros. Você sabia que filmar, divulgar e compartilhar vídeos ou imagens contendo cenas que colocam a vítima em situação vexatória é crime?

Após a veiculação de um vídeo onde uma jovem tem o cabelo cortado e as sobrancelhas raspadas com barbeador por vingança, a equipe do Em Tempo procurou o advogado e especialista em segurança Flávio Espírito Santo, para esclarecer sobre as aplicações jurídicas no qual a "sociedade do espetáculo" pode ser responsabilizada.

Ao analisar o caso, o profissional disse que a ação é de responsabilidade civil e pode gerar pagamento de indenizações por eventuais danos morais ou físicos.

"O ato de filmar em si, não é entendido como crime, mas a imagem serve como prova para outro tipo de crime, como o de tortura - que é inafiançável e o de contrariar o direito de imagem. O autor, no caso de agressão e tortura, pode pegar até 10 anos de prisão e pode ter o agravo de lesão corporal.", disse o advogado.

Direito de imagem

A ação infringe ainda o direito de imagem do cidadão, já que a imagem registrada foi realizada sem o seu consentimento e com intenção de invadir a sua vida privada. O crime ainda pode ser agravado se a prática filmada for proveniente de vingança. O especialista recomenda que a população não faça "Justiça com as próprias mãos". O certo, segundo ele, é que a pessoa vítima procure a delegacia e registre a ocorrência antes de pensar em "punir" o outro e ainda expô -lo nas redes sociais.

"Existe um sentimento nas pessoas em que elas não acreditam na Justiça, no sistema, mas as pessoas têm que procurar uma delegacia. Processar o agressor judicialmente ainda é o melhor caminho para o cidadão seguir", completou Flávio.

O caso mais recente desse tipo de violação ocorreu na semana passada, onde um vídeo de violência contra mulher começou a circular nas redes sociais. No arquivo é possível ver homens cortando e raspando o cabelo e as sobrancelhas de uma jovem, com o objetivo de humilhá-la. O motivo da retaliação seria por conta do suposto envolvimento dela em uma briga. O fato teria ocorrido durante uma festa no bairro Armando Mendes, Zona Leste.

Durante as imagens, os agressores salientam que a punição só aconteceu porque a mulher teria arremessado uma garrafa em uma das pessoas durante a briga. Nas imagens divulgadas é possível ver que mais três pessoas participam da ação. A mulher implora várias vezes para não cortarem o seu cabelo.

“A resposta veio imediata, eu tenho o prazer de cortar o cabelo dela. E se eu morro com aquela garrafada? Isso é para você aprender. Pode deixar ela careca, raspa todo o cabelo dela. Olha, se tu falar os nomes dos moleques que foram te buscar lá na tua casa, tu vai morrer, vou logo te dar o BO (sic)”, disse um dos envolvidos.

Uma moradora do bairro onde ocorreu o fato, que preferiu não revelar o nome, assegurou à equipe de reportagem que as pessoas que aparecem no vídeo são moradores da comunidade.

“Eu já vi essa menina algumas vezes por aqui. Nós vivemos em um clima de insegurança, os traficantes dominaram a praça do bairro. Nós já ligamos várias vezes para polícia, mas nada foi feito. Aqui na comunidade tem até toque de recolher”, afirmou a moradora. Ela informou ainda que os homens envolvidos na "vingança" seriam supostamente traficantes da área e, por isso, receberam a autorização do chefe do tráfico para dar "a lição" na jovem. A reportagem não conseguiu identificar e localizar os envolvidos para esclarecer a denúncia da moradora.

A sociedade mudou...



Para o sociólogo Carlos Santiago, quando o ser humano vive em sociedade, a pessoa está autorizando o Estado a adotar certas medidas em seu nome. Uma delas seria o combate da violência e também a punição para os autores ou agressores.



"Um Estado que não consegue promover o mínimo de segurança, passa um sentimento de fragilidade para a população. Por esse descrédito muito grande, o cidadão acaba agindo de forma pessoal, fazendo Justiça com as próprias mão", disse Carlos.

De acordo com o psicólogo Fernando Júnior, casos de humilhação pública envolvendo mulheres não são comuns, mas quando ocorrem, normalmente, são motivados por supostos crimes ou brigas.

"Não é qualquer pessoa que pode ser desumanizada e, portanto, agredida ou até linchada. As potenciais vítimas de linchamento carregam consigo a marca daquele que pode, em última análise, ser eliminado", completou Fernando.

Posicionamento e investigação



Por meio de uma nota, a Polícia Civil (PC) informou que não houve nenhum registro do caso registrado no Armando Mendes no 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que é responsável pela área. A agressão sofrida pela jovem também não foi registrada na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), talvez porque ela temesse sofrer mais represálias por parte dos agressores. No entanto, a PC informou que vai fazer um levantamento para saber quando de fato o vídeo foi gravado.

A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) também se posicionou e informou que encaminhou a denúncia da reportagem para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que deverá investigar o caso.

