Após tentativa de roubo frustrada, homem é esfaqueado por população

Manaus - Um homem ainda não identificado, com aparência entre 25 e 30 anos, foi agredido e esfaqueado por populares da rua Sucuri, do bairro Cidade de Deus, Zona Leste da cidade, após uma tentativa frustrada de roubo por volta de 12h30 desta terça-feira (23).

A guarnição da 13º Cicom foi acionada ao local para controlar a população no momento da tentativa de linchamento. O tenente Mecaim Santiago, que acompanhou a ocorrência, explicou que quando a viatura chegou ao local o homem já estava estirado no chão, ensanguentado e agonizando.

Leia também: 'Se não pagar, nem o papa vai impedir greve', diz líder de rodoviários

"Encontramos ele caído e ensanguentado na rua com a população ao redor dele. Não identificamos onde foram os cortes no corpo em decorrência do tempo de apuração. Noticiamos o SAMU, que compareceu ao local e levou o homem a uma unidade de saúde para os devidos cuidados médicos", informou o tenente.

O estado de saúde do homem ainda não foi divulgado e nenhum suspeito da tentativa de linchamento foi identificado. O caso é investigação no 13º Distrito Investigado de Polícia (DIP).

Edição: Isac Sharlon

