Delegado que matou advogado no Porão será julgado em junho

Manaus - O delegado Gustavo Sotero teve o julgamento marcado para junho deste ano. Ele foi preso, em flagrante, em novembro de 2017 por matar o advogado Wilson Justo Filho, na casa de shows Porão do Alemão, na Zona Oeste de Manaus. Além do homicídio triplamente qualificado, Sotero também irá responder pela tentativa de homicídio contra a esposa de Wilson e outras duas pessoas que foram feridas na ocasião.

Um dos tiros matou o advogado Wilson de Lima Justo Filho, de 35 anos. Os outros disparos atingiram Maurício Carvalho Rocha, de 35 anos, Fabíola Rodrigues Pinto de Oliveira, de 32, e Yuri Paiva, de 46.

O delegado está preso em uma cela com cama, banheiro e ar-condicionado na Delegacia Geral (DG) de Polícia. Ele permanece no prédio depois que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, em documento respondido para a Polícia Civil (PC), que não há uma cadeia pública no Estado com condições necessárias para receber em segurança o policial civil.



Relembre o caso

Na madrugada do último dia 25 de novembro, o delegado Gustavo Sotero atirou e matou, com quatro tiros, o advogado depois que a vítima desferiu um soco contra o policial. Durante os disparos, Sotero ainda atingiu outras três pessoas. O crime aconteceu no interior da casa noturna Porão do Alemão, na Zona Oeste de Manaus.

No vídeo divulgado pelo estabelecimento e cedido à polícia, aparece o momento exato quando o policial leva o soco e, em seguida, dispara à queima-roupa, contra o advogado. A motivação para o crime, segundo testemunhas, teria sido provocada pela atitude do policial de assediar a mulher do advogado.





