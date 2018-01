Após denúncia polícia prende homicida foragido do Compaj

Presidente Figueiredo - Após denúncias recebidas na base policial montada na área comercial do Fuxico, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, policiais da Secretaria Executivo-Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), recapturaram na noite desta terça-feira (23), o foragido Dennis Carlos Franco da Silva, de 30 anos. Ele estava foragido do sistema prisional há quatro anos e foi preso em um sítio em Presidente Figueiredo.

Leia também: Piloto de moto que ajudou na fuga de assassino de ex-vereador é preso

O foragido deve ser apresentado na manhã desta quarta-feira (24), às 9h, pelo secretário de executivo de Operações, delegado Orlando Amaral, na unidade móvel instalada no cruzamento entre as avenidas Brigadeiro Hilário Gurjão e Autaz Mirim, no Jorge Teixeira, Zona Leste.

Dennis fugiu do sistema prisional em junho de 2014. Ele foi condenado em setembro de 2013, a cinco anos de prisão, por tráfico de drogas, praticado em 2012. Em 2017, foi novamente condenado, dessa vez, a 15 anos de prisão por um homicídio praticado em 2012.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Seja repórter do portal Em Tempo por meio de aplicativo

Alerta! Fumaça das queimadas da Amazônia pode causar câncer

#TenhoFeticheEm é a segunda mais usada no Twitter