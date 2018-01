Polícia apreende grande quantidade de drogas que iria para UPP

Manaus - Um equipe da Força Tática apreendeu por volta das 22h desta terça-feira (23), uma grande quantidade de drogas que segundo os policiais seriam repassadas para dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus, por meio de cordas por cima do muro que fica atrás do presídio. A quantidade oficial da droga não foi informada.

De acordo com o tenente Minori, que atendeu a ocorrência, após denúncias, uma equipe foi deslocada até o local, mas os bandidos fugiram quando perceberam a chegada da polícia.

Suspeitos tentaram passar drogas através de cordas | Foto: Divulgação

“Com certeza entraram mo matagal e depois pegaram um barco que provavelmente estaria no rio que passa por trás da UPP", disse Minori.

Segundo o policial militar, ainda não é possível dizer a quantidade de drogas apreendidas, mas entre os ilícitos estão maconha, cocaína e oxi. Uma grande quantidade de aparelhos celulares e carregadores também foram apreendidos.



