Menor envolvido em morte de idoso é executado no Jorge Teixeira

Manaus - O adolescente Gabriel Garcia do Nascimento, de 17 anos, foi assassinado com 10 tiros na madrugada desta quarta-feira (24). O crime aconteceu nas proximidades da casa onde a vítima morava, situada na esquina das ruas São Luiz e Tapajós, na 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, por volta das 0h30, o adolescente estava sentado na calçada, acompanhado de duas jovens, quando foi surpreendido por dois homens encapuzados. Eles desceram de uma picape, de cor cinza, fizeram disparos e depois fugiram do local.

A vítima teria recebido ameaças após participar de latrocínio | Foto: Reprodução

“A picape passou duas vezes pela rua, quando retornou, os homens deram os primeiros tiros ainda de dentro do carro. Depois desceram e atiram de novo no Gabriel”, contou uma testemunha que não quis se identificar.



Gabriel foi atingido com três tiros na cabeça, três na coxa direita, dois no braço direito, um na perna esquerda e um nas nádegas. O adolescente morreu no local.

Vingança

Segundo informações de familiares à polícia, o adolescente era suspeito de participar de um latrocínio (roubo seguido de morte) que ocorreu em dezembro de 2016. Na época, ele foi apreendido e outros dois homens foram presos. O trio invadiu a casa de um idoso, na comunidade João Paulo, para roubar uma quantia de R$ 50 mil, mas não encontraram o dinheiro no local. O idoso morreu de infarto.

O adolescente estava sentado na calçada, quando foi surpreendido por dois homens encapuzados | Foto: Daniel Landazuri

Ainda segundo a família, Gabriel ficou internado por 45 dias na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Ele ainda passou cerca de seis meses em um centro de reabilitação para se livrar do suposto vício de drogas.

Um irmão de Gabriel informou em depoimento aos policiais civis que, após o adolescente ficar em liberdade, ele passou a receber ameaças de um homem. Essa pessoa seria supostamente filho do idoso. O homem dizia que iria matar todos os três envolvidos na morte do pai. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

