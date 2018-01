Irregularidades em postos de combustíveis na mira de fiscalização

Manaus - Ao menos três postos de combustíveis, dois deles localizados no sentido bairro da avenida Torquato Tapajós, na Zona Centro-Sul de Manaus, foram notificamos por irregularidades, nesta quarta-feira (24). As ações fazem parte da operação “Posto Seguro”, deflagrada por órgãos de segurança em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas).

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), o s postos notificados não apresentaram o documento de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e a licença ambiental da Semmas. Os estabelecimentos foram autuados com multa de R$ 50 mil e os responsáveis notificados a prestarem esclarecimentos sobre a falta da documentação na delegacia.

"A ausência dessas licenças são crimes, tanto em questões ambientais como de consumo. Fomos demandados por denúncias que a Semmas havia recebido e estamos realizando essa primeira operação de forma integrada. Se forem verificadas excessivas irregularidades, intensificaremos as fiscalizações especialmente pela questão de segurança na cidade", informa o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, ao todo, 10 postos de combustíveis, nas Zonas Centro-Sul e Norte da capital, serão fiscalizados nesta quarta. Nas primeiras horas das ações apenas irregularidades operacionais foram encontradas nos estabelecimentos.

Gasolina foi testada em dois postos para verificar pureza do produto. | Foto: Janailton Falcão

O especialista em regulação em petróleo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), José Luiz Souza, explica que nenhuma anormalidade foi detectada na gasolina, durante os testes feitos nos locais. "Analisamos a qualidade dos combustíveis, verificamos o teor de álcool da gasolina, que hoje é de 27% e testamos se o dado existe. Nos primeiros postos todos os combustíveis estavam conforme, sem nenhuma adulteração", disse.

A operação contou com a participação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (BPAmb/PMAM), além de peritos do Instituto de Criminalística (IC), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Técnicos apuraram se as amostras tinham teor de álcool dentro do limite aceitável. | Foto: Janailton Falcão

Os resultados da operação serão divulgados apenas no final do dia, quando as ações forem finalizadas.

