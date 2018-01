Mulheres são presas com moto roubada e drogas em Manaus

De acordo com a polícia, na casa das suspeitas foi recuperada uma motocicleta com restrição de roubo e apreendidos dois quilos de entorpecentes | Foto: Divulgação

Manaus - Duas mulheres identificadas como Jalice Fonseca dos Santos, 36, e Nataly Cardoso de França, 25, foram apresentadas pela polícia na manhã desta quarta-feira (24), em Manaus, suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação de moto roubada.



De acordo com a polícia, na casa das suspeitas foi recuperada uma motocicleta com restrição de roubo e apreendidos dois quilos de entorpecentes, entre cocaína, oxi e maconha do tipo skunk.



Os policiais chegaram até a dupla após receber denúncia anônima com a informação de que em uma residência situada na rua Ibicaré, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, funcionava uma boca de fumo. Dentro do imóvel estava sendo guardada uma moto proveniente de roubo.



“Nos deslocamos até a rua Ibicaré e ao chegarmos ao endereço indicado encontramos Jalice e Nataly. Durante buscas no imóvel encontramos uma moto da montadora Honda, modelo NXR 160 Bros, com restrição de roubo. Ao longo das buscas dentro da casa onde a dupla estava, encontramos sete porções médias de oxi, três porções médias de maconha do tipo skunk, uma porção média de cocaína, duas porções médias de cafeína, três aparelhos celulares, duas balanças de precisão e um Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) adulterado”, disse o delegado Rafael Allemand.



As investigações em torno do caso devem continuar com a finalidade de identificar e prender o dono dos entorpecentes, bem como os infratores envolvidos no roubo do veículo e, ainda, o responsável por fornecer o documento falso. “A moto estava pronta para ser revendida e a numeração dela estava remarcada. Provavelmente seria repassada a uma pessoa de boa índole”, declarou o delegado.

A Polícia informou que Jalice e Nataly foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação.



Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfv, elas serão levadas para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.

Emoção



No momento da coletiva de imprensa a atendente Eduarda Borba, 27, proprietária da motocicleta roubada, estava presente no prédio da especializada e, se declarou agradecida pelo trabalho da Polícia.

“A minha moto foi roubada na última sexta-feira (19/1), no momento em que eu chegava em casa, no bairro Cidade de Deus, zona norte. Fui abordada por dois homens e fiquei com muito medo. Estou muito feliz por conseguir reavê-la em menos de uma semana. Só tenho a agradecer imensamente a todos”, argumentou a vítima.





