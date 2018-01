Mulher é presa ao tentar entrar na UPP com drogas em sachês de miojo

Manaus - Maria do Socorro do Nascimento Carvalho, de 36 anos, foi presa em flagrante, na tarde desta quarta-feira (24). Ela tentou entrar com maconha na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Zona Leste de Manaus. O mais inusitado é que a droga estava escondida em sachês de macarrão instantâneo, popularmente conhecido como "miojo".

De acordo com informações repassadas pelo delegado do 28° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Wenceslan Queiroz, a mulher teria relatado que levou a droga ao presídio a pedido de uma companheira de um detento identificado como Emerson Pimentel. Ela alegou ainda não saber que dentro dos sachês havia droga.

A maconha estava escondida em sachês de macarrão instantâneo | Foto: Divulgação

Maria foi presa quando passava pela vistoria e foi autuada por tráfico de drogas. Ela será encaminhada para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, localizado no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade, onde deve ficar à disposição da Justiça.

Edição: Isac Sharlon

