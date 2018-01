'Pequeno', que fugiu do Compaj, é recapturado no São Raimundo

Manaus - O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Alcenilson Oliveira de Brito, de 34 anos, conhecido como “Pequeno”, foi recapturado, nesta quarta-feira (24), em uma residência, localizada na Alameda João da Mata, no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan Queiroz, titular do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP), “Pequeno” foi preso após duas semanas de investigações. “O infrator cometeu dois homicídios, um no ano de 2002 e outro em 2006. Alcenilson chegou a iniciar o cumprimento da pena pelo primeiro homicídio, em regime semiaberto, no Compaj, porém deixou de comparecer na unidade prisional em outubro de 2009, por isso passou a ser considerado foragido da Justiça”, explicou.

O mandado de prisão em nome do infrator foi expedido no dia 23 de novembro de 2009, pelo juiz Luís Carlos Honório de Valois Coelho, da Vara de Execuções Penais (VEP). Wenceslan ressaltou que a ordem judicial ainda não havia sido cumprida porque não conseguiam localizar “Pequeno”.

Conforme o delegado titular do 28°DIP, em razão do infrator ter deixado de comparecer ao presídio, houve regressão da pena, totalizando 14 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes cometidos. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será reconduzido ao Compaj, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Edição: Isac Sharlon

