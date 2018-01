Pacotes de maconha são encontrados em climatizador de ar no aeroporto

Manaus - Cinco pacotes contendo maconha, do tipo "skunk", foram apreendidos, no ínicio da noite desta quarta-feira (24), dentro de um climatizador de ar, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Leia também: Mulher é presa ao tentar entrar na UPP com drogas em sachês de miojo

De acordo com a Polícia Federal, o climatizador de ar com a droga tinha como destino Curitiba, no Paraná. Durante o procedimento de raio-X, funcionários da companhia aérea, que iria transportar o objeto, localizaram os pacotes e acionaram a Polícia Federal.

A pessoa que estava acompanhando os trâmites de envio da peça foi levada para prestar esclarecimentos sobre o caso. A equipe de reportagem tentou contato com a assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em Manaus para saber mais informações sobre a apreensão, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Se deu bem: discussão no whatsapp rende indenização de R$ 2 mil

Por unanimidade Lula é condenado em segunda instância

Internautas acusam pai de assediar a própria filha no BBB