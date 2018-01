Jiujiteiro é preso com cocaína e seringas de anabolizante em Manaus

Manaus - O lutador de jiu-jitsu Gustavo de Almeida Araújo, de 27 anos, foi preso, nesta quarta-feira (24), por policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com cocaína, frascos de anabolizante e seringas, na casa dele, situada na rua Luiz Antony, no Centro, Zona Sul de Manaus. De acordo com o delegado Demétriuz Queiroz, titular do 24º DIP, os investigadores da Polícia Civil chegaram até o suspeito por meio de denúncias anônimas.

Conforme informações da Polícia Civil, a prisão aconteceu por volta das 11h40. “No imóvel encontramos Gustavo com uma porção grande de cocaína, um dichavador, uma balança de precisão, três frascos de anabolizantes vazios, seringas para aplicação de substâncias injetáveis, um pote de fermento em pó e dois papéis de seda para embalo de drogas”, explicou Queiroz.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações em torno do caso tiveram início após o recebimento de delação anônima, feita ao número: (92) 99181-2588, o disque-denúncia do 24º DIP, informando a comercialização de drogas. Em ato contínuo, a equipe se deslocou até o local para averiguar a veracidade das informações.

Em depoimento, Gustavo informou a polícia que estava treinando para participar de torneios de fisiculturismo no Estado. Segundo ele, o lutador de jiu-jitsu já tem duas passagens por tráfico de drogas. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Gustavo de Almeida respondia os processos criminais na 3ª e 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).

Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

