Suspeito tenta transportar 9 kg de maconha dentro de sofá em Manaus

Manaus - Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) apreenderam na tarde desta quarta-feira (24), 9 kg de maconha do tipo skank. Os entorpecentes estavam uma embarcação de nome Nélio Corrêa que teria como destino o Estado do Pará. A droga, segundo a polícia, estava escondida no fundo falso de um sofá que seria recebido na capital paraense. O objeto estava cadastrado para despache como encomenda.

De acordo com o tenente Anderson Molaz, da Rocam, o nome cadastrado para receber o sofá é falso.

A droga estava embalada e divida em tabletes. O dono do entorpecente foi identificado, mas não teve a identidade revelada pela polícia, até o momento. Apesar de identificado, o suspeito ainda não foi localizado.

A busca e apreensão foi realizada após denúncias recebidas pela corporação via WhatsApp. O material ilícito foi encaminhado para o 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP).





Edição: Luis Henrique Oliveira

