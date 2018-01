Homem é morto com três tiros no Dom Pedro

Manaus - No momento em que supostamente trabalhava, um verdureiro identificado apenas como Álisson, com idade entre 35 a 40 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (24). O crime ocorreu por volta das 22h em uma banca de verduras, localizada na rua Francisco Orellana, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, nas proximidades da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Cecon).

De acordo com a polícia, informações de testemunhas apontam que o homem devia dinheiro a traficantes que comandam a boca de fumo da região. O homicídio seria um acerto de contas.

Ainda segundo a policia, dois homens teriam chegado em uma motocicleta e abordado o homem. Em seguida, mataram-no com três tiros.

Corpo foi retirado do local pelo IML. | Foto: Marcelo Cadilhe





Segundo informações de populares, a vítima teria construído a barraca onde vendia as verduras há cerca de 2 semanas. O corpo passou pela perícia no local e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Após os disparos, os suspeitos do crime fugiram do local antes que fossem reconhecidos. Caso tenham flagrado a ação, imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos devem ser repassadas à polícia.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Edição: Luis Henrique Oliveira





