Dupla é presa e confessa assassinato de vendedor de frutas em Manaus

Manaus - Adriano dos Santos de Oliveira, de 19 anos, e Railson Hudson Rodrigues de Lima, de 20 anos, foram presos minutos após matar o vendedor de frutas Ronaldo Rego Fonseca, de 35 anos. O assassinato aconteceu no local onde a vítima trabalhava, na avenida Francisco Orellana, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi detida, a poucos metros do local do crime, na rua César Duarte. Testemunhas repassaram as características dos suspeitos, que foram abordados por uma equipe da 10ª Cicom, que estava em patrulhamento pela área.

“As pessoas informaram as características e rapidamente localizamos a dupla, que estava em uma motocicleta. Com eles encontramos a arma do crime, um revólver calibre 38, sem nenhuma munição. Durante a abordagem, os dois rapazes confessaram a autoria do homicídio”, informou um policial militar, que não quis ter o nome divulgado.

A arma utilizada no crime foi apreendida

A dupla foi presa e flagrante e encaminhada ao 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, Railson informou em depoimento que o assassinato foi encomendado por um traficante conhecido como “Lobo Mal”.

“O Railson alegou que estava devendo R$ 150 ao traficante e em troca do dinheiro pediu que ele matasse o Ronaldo, que possivelmente estava vendendo drogas na área do traficante. Railson chamou o Adriano e os dois cometeram o crime”, informou um investigador da Polícia Civil.

A motocicleta modelo Titan, de cor preta e placa PHK-2284, usada no crime foi apreendida. Os acusados apenas informaram que a moto era de um amigo deles. O veículo permanece na delegacia.

Railson e Adriano foram autuados por homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

