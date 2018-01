Casal é preso com mudas de maconha em condomínio ao lado de delegacia

Manaus - O casal Fabíola Maria Falcão de Araujo, de 25 anos, e Leonardo Cesar Benacon de Castro, de 28 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (25), com mudas de maconha, em um condômino de luxo, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.

A prisão foi realizada por policiais civis do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Parque Dez.

De acordo com informações de um investigador do 23ºDIP, a polícia recebeu uma denúncia informando que dois moradores do condomínio Acqua, localizado ao lado da delegacia, tinham uma plantação de Cannabis Sativa (maconha) dentro do apartamento.

Os pés de maconha estavam em um condômino de luxo, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus. | Foto: Divulgação

"Os policiais foram até o local e confirmaram a veracidade da denúncia. Uma mulher foi presa. Dentro do apartamento foram encontrados vários pés de maconha. Ela foi levada para o 23ºDIP, onde está sendo ouvida pelo delegado", informou o investigador .

Fabíola informou a polícia, que recebia as sementes da maconha pelos Correiros. Pelo menos, cinco mudas de maconha foram encontradas do apartamento da mulher.

No momento da prisão, apenas a mulher estava no apartamento. Após saber da prisão da mulher, Leonardo se apresentou na delegacia.

