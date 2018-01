Camelô é suspeito de estuprar ao menos quatro mulheres da família

Manaus - "Ele estuprava as mulheres da família há gerações, mas infelizmente só temos o relato de duas", revelou a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, durante a apresentação de um camelô de 55 anos, nesta quinta-feira (25), preso por estuprar a sobrinha, de 7 anos.

Segundo Tuma, a mãe da criança, que também já foi vítima do estuprador, presenciou a cena em que o irmão aliciava a vítima mais nova, mas considerou o crime como uma brincadeira.

Ainda de acordo com Tuma, a prisão só foi possível devido a coragem de uma prima da vítima, uma adolescente de 17 anos. "Ela viu a prima mais nova chorando e perguntou o motivo, foi quando ela descobriu o estupro e não se deixou intimidar e buscou apoio da polícia", conta.

O homem foi denunciado por uma adolescente de 17 anos, que é prima de uma das vítimas | Foto: Júnior Mello

A polícia também informou que muitas das vítimas eram apenas crianças, quando os abusos foram cometidos. Ele as ameaçava e dizia que ninguém iria acreditar nas acusações contra ele, por isso a demora tão grande para denunciar o estuprador. "Ele dizia para a menina de sete anos que ia dar uma surra nela caso ela pensasse em contar para alguém o que tinha acontecido", informou a delegada titular da Depca.

A outra vítima do camelô foi ouvida pela Depca no ano passado, quando tinha 12 anos. Juntas, as duas vítimas relatam que várias outras mulheres da família, incluindo a própria irmã do acusado, também já haviam sido estupradas por ele.

Questionado sobre os crimes, o homem, com lágrimas nos olhos, disse que era inocente e não sabia de nada. "Eu sou inocente, não fiz nada e não sei de nada", disse o preso.

Apesar da declaração, a delegada Juliana Tuma disse que, no momento da prisão, o homem já sabia que seria acusado por esses crimes. "Ele demorou quase uma hora para atender a porta. Quando nos recebeu, disse que já sabia que era a polícia e que seria preso", contou.

