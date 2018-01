Preso acusado de atirar 5 vezes contra vítima para roubar celular

Manaus - Acusado por tentativa de homicídio de um homem de 52 anos em dezembro do ano passado, Danrley de Lima Vasconcelos, de 22 anos, foi apresentado na sede da Delegacia Civil do Amazonas, na Avenida Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a polícia, ele é o autor dos disparos contra um homem numa tentativa de assalto, enquanto o mesmo estava na frente de casa, nas proximidades da rua São Francisco, primeira etapa do bairro Coroado, na Zona Leste.

De acordo com a delegada titular do 11º Distrito Integrado de Polícia, Joyce Coelho, Danrley estava na casa da mãe, localizada no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste. Ainda segundo a polícia, a vítima foi abordada numa tentativa assalto e, por mostrar resistência à ação do criminoso, foi atingido com tiros. "A vítima, não cedendo à pressão do assaltante para que lhe entregasse o aparelho celular, acabou reagindo e foi baleado nas costas. Mesmo baleado, a vítima tentou avançar contra Danrley, que disparou mais 4 vezes", relata Coelho.

A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela juíza Luiza Cristina N. da Costa Marques no sábado (20). Em consulta aos processos judiciais no site do Tribunal de Justiça, consta que Danrley responde por outros crimes como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação ilícita.

Questionado sobre arrependimento por ter cometido o crime, Danrley foi incisivo. "Não cometi nenhum crime". Ele foi indiciado por tentativa de homicídio e segue para o Centro de Detenção Provisória (CDPM).

