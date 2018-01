Braço direito de líder da FDN é morto com 12 tiros em lanchonete

Manaus - Um homem, identificado apenas como "Max", foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (25), por volta das 20h30, dentro do próprio carro, uma Saveiro vermelha, de placa PHP-8190, no estacionamento de uma lanchonete localizada na avenida Tefé, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com policiais da Força Tática, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e com o líder da Família do Norte (FDN), João Pinto Carioca, o "João Branco". Os dois teriam sido presos juntos na Venezuela.

Os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência depois de receber a informação através do 190 que um homem teria sido executado dentro do lanche. Houve corre-corre no momento do tiroteio.

O homem foi morto dentro de carro, que no estacionamento do lanche | Foto: Divulgação





Segundo testemunhas, o homem seria Makysoniel Nogueira Braga, braço direito de João Branco - que está preso em um presídio federal. A polícia não quis confirmar a identificação dele, já que a família precisa confirmar a identidade dele no Instituto Médico Legal (IML).

O homem foi atingido por pelo menos 12 tiros, que o atingiram na cabeça, no peito e nas costas. Ninguém quis falar sobre as circunstâncias do crime no local. A polícia deve ouvir os funcionários e demais clientes que estavam no lanche no momento da execução.

