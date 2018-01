'Justiceiro' mata ex-presidiário que praticava roubos no Mutirão

Manaus - Um homem Jamilson Barbosa Arruda, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite desta quinta-feira (25), por volta das 21h30, na rua 34, do conjunto Mutirão, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, o rapaz estava conversando com um indivíduo que estava dentro de um carro parado.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas disseram que a vítima estaria praticando assaltos na região quando foi atingida por um tiro na cabeça. O suspeito de cometer o crime seria um homem que passou pilotando uma moto.

Os policiais ainda afirmaram que o homem estava recebendo escolta de uma outra pessoa, que ficou dentro de um carro para dar apoio na fuga. Enquanto um deles aguardava, o outro realizava os assaltos. Mas, ao perceber que o comparsa teria sido alvejado por um tiro, ele teria fugido do local.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária foram chamados por moradores do local e registraram o caso. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e deve aguardar liberação por alguém da família.

