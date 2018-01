Cliente de boate no Centro de Manaus apanha e é preso com arma de fogo

O homem portava uma arma de fogo calibre 22 | Foto: Divulgação

Manaus - Jefferson Wendy de Freitas Teles, de 41 anos, foi preso pela Polícia Militar após ser imobilizado por seguranças de uma boate no Centro, Zona Sul de Manaus. De acordo com a polícia, o homem portava uma arma de fogo calibre 22 com seis munições intactas e uma deflagrada.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, PMs da 24ª Cicom chegaram até Jefferson após o recebimento de denúncia anônima informando que ele estava usando uma arma de fogo no interior de uma casa de show. Ao chegarem no local informado, os policiais constataram o fato e deram voz de prisão ao homem, que já havia sido imobilizado pela segurança da casa e possuía várias escoriações no rosto.

Ele foi conduzido em uma viatura policial até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, na Zona Oeste, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

