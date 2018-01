Passageiro é esfaqueado durante assalto a ônibus em Manaus

Manaus - Um jovem de 21 anos, foi esfaqueado, no início da madrugada desta sexta-feira (26), ao reagir a um assalto em um ônibus da linha 619. Segundo a Polícia Militar, um suspeito de envolvimento no crime, identificado como Breno Cidade Rolim, de 21 anos, foi preso na avenida Puraquequara, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que quatro homens armados com facas anunciaram o assalto no coletivo, por volta de meia-noite. Os assaltantes recolheram os pertences dos passageiros e fugiram.

Minutos depois, durante a operação Cerberus, policiais militares da 28ª Cicom conseguiram deter Breno, nas proximidades do local onde ocorreu o roubo. A vítima foi conduzida dentro do coletivo até o prédio do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), depois foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. Até à publicação desta matéria o estado de saúde do jovem não havia sido divulgado.

Breno foi conduzido ao 14°DIP e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e roubo. Ele será encaminhado para audiência de custódia.

